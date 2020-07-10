На Закарпатті група громадян України збирала підписи на підтримку петиції щодо скасування умов Тріанонського мирного договору, згідно з яким у 1920 році від Королівства Угорщина відійшла частина земель сучасної Закарпатської області.

Для анкетування вони надрукували бюлетені, які містили заклики до порушення територіальної цілісності України, повідомили у Службі безпеки України.

Українські громадяни діяли під керівництвом представників іноземних організацій, додали у спецслужбі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.110 КК України щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Організатору анкетування вручили підозру та обрали запобіжний захід.







На Закарпатті сепаратисти збирали підписи за скасування Тріанонського договору / 2 фотографии

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СБУ викрила банду сепаратистів

9 липня Служба безпеки України повідомила про затримання в Запоріжжі групи сепаратистів, які займалися активною пропагандою створення так званої Запорізької народної республіки.

Виявилося, що затримані допомагали бойовикам під час війни на Донбасі в 2014 році.

Під час обшуку у них вилучили нагрудні знаки так званих ЛДНР та РФ, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку.