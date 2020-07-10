Рятувальники ввечері 9 липня локалізували лісову пожежу, що виникла ще 6 липня на території Новоайдарського району Луганської області.

Нині відкритого горіння немає, проте рятувальники продовжують проливання тліючої деревини у трьох окремих осередках – це 23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв.

У ліквідації пожежі беруть участь 1,6 тис. рятувальників та 228 одиниць спецтехнікм, зокрема два літаки АН-32П.

На місці працює оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, оперативна група ДСНС.

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Лісові пожежі в Луганській області почалися 6 липня поблизу села Осколонівка. Через сильний вітер вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове, Воронове та Смолянинове.

Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, дев’ятеро були госпіталізовані, вогонь знищив більше 100 будинків.

Розглядається три версії виникнення лісових пожеж: аномальна спека, необережне поводження з вогнем і навмисний підпал.