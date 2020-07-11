Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто

11 липня в Києві, на вулиці Івана Миколайчука, 7/1, прорвало трубу.
Вода била фонтаном до п’ятого поверху.
За словами очевидців, сильним напором води розкидало каміння. Воно пошкодило вікна сусідніх будинків.
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Опубликовано Богданом Пигуляком Суббота, 11 июля 2020 г.
Крім того, під час надзвичайного пригоди постраждали автомобілі, які перебували у дворі. На щастя, ніхто з людей не був травмований.
Вода залила вулицю, через що утворилися калюжі. За словами очевидців, нині “фонтан” вдалося зупинити.
У липні через негоду в Одесі вулиці перетворилися на річки, а з люків били фонтани.
Через зливи підтопило вулиці Балківську та частину Приморської, а Митна площа перетворилася на озеро.
Очевидці ділилися фото та відео наслідків негоди.
Вода на вулицях ускладнила рух авто та громадського транспорту.
Джерело: Богдан Пігуляк