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Факти / Надзвичайні події

Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто

11 липня в Києві, на вулиці Івана Миколайчука, 7/1, прорвало трубу.

Вода била фонтаном до п’ятого поверху.

За словами очевидців, сильним напором води розкидало каміння. Воно пошкодило вікна сусідніх будинків.

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Опубликовано Богданом Пигуляком Суббота, 11 июля 2020 г.

Крім того, під час надзвичайного пригоди постраждали автомобілі, які перебували у дворі. На щастя, ніхто з людей не був травмований.

  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
  • Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто
Фонтан до 5 поверху: в Києві прорвало трубу, камінням побило вікна будинків і авто / 4 фотографии

Вода залила вулицю, через що утворилися калюжі. За словами очевидців, нині “фонтан” вдалося зупинити.

У липні через негоду в Одесі вулиці перетворилися на річки, а з люків били фонтани.

Через зливи підтопило вулиці Балківську та частину Приморської, а Митна площа перетворилася на озеро.

Очевидці ділилися фото та відео наслідків негоди.

Вода на вулицях ускладнила рух авто та громадського транспорту.

Джерело: Богдан Пігуляк

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