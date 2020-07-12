Суд у Полтаві взяв під варту трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля Укрпошти. Чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, без права внесення застави, як просили прокурори.

Також правоохоронці знайшли викрадені під час нападу гроші.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, під час обшуків також знайшли пістолет охоронця Укрпошти, який нападники забрали із собою.

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Підрив авто Укрпошти: підозрюваних взяли під варту, а викрадені гроші повернули / 3 фотографии

Всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом, повернуть Укрпошті та доставлять адресатам.

Наразі правоохоронці розшукують п’ятого підозрюваного — співробітника Укрпошти, який виконав функцію навідника і підмовника – його особу вже встановлено.

Вранці 7 липня в Полтавській області біля села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль Газель, який належить Укрпошті.

Зловмисники вкрали гроші та табельний пістолет охоронця. В результаті події тілесні ушкодження отримали двоє людей, які перебували в авто.