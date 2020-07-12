Упав з балкона готелю на людину: на курорті в Іспанії загинули двоє чоловіків

Двоє чоловіків загинули на курорті в Іспанії після того, як британський турист впав із балкона в готелі та приземлився на іншу людину.

Інцидент стався вранці в неділю в одному з готелів у Марбельї.

Поки не зрозуміло, чому 50-річний чоловік впав із балкона сьомого поверху готелю.

Британський чоловік приземлився на 43-річного іспанського місцевого жителя, розповіли медики.

Обидва чоловіки були оголошені мертвими на місці події.

У поліції проводять розслідування інциденту.

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У Києві голий чоловік вистрибнув з балкона

У середині червня в Шевченківському районі Києва голий чоловік вистрибнув з палаючої квартири, в якій згодом виявили труп жінки.

Перед цим потерпілий заважав рятувальникам ДСНС встановити драбину і почати гасіння пожежі.

Джерело: Fox news