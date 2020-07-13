Через негоду в Україні знеструмлені 23 населені пункти у трьох областях.

Найбільше постраждала Чернігівська область, де знеструмлено 10 населених пунктів. Ще дев’ять пунктів залишилися без світла в Луганській і чотири у Київській областях.

– Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, – повідомили в ДСНС.

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Ліквідація наслідків негоди в Західній Україні

Нині на території західних областей підтоплених населених пунктів, підвалів та присадибних ділянок немає.

Проте зруйнованими залишаються понад 202 км автодоріг та 95 мостів.

Частково пошкоджені 549 км доріг та 213 мостів.

Рятувальники за весь час врятували 478 людей та евакуювали 721, відселили із зони стихійного лих 1 324 людини.