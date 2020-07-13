У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом, в якій загинула сім’я з чотирьох осіб, вижив тільки один хлопчик.

Відомо лише, що сьогодні дитині стало краще, але він досі перебуває у стабільно тяжкому стані.

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Про це розповів журналіст dtp.kiev. ua Владислав Антонов.

– Ми на зв’язку з родичами. Хлопчик живий, у реанімації Охматдиту. Скажу лише, що сьогодні йому краще, інтенсивісти і хірурги Охматдиту творять дива. Стан стабільно тяжкий. Без деталей, – розповів Антонов.

За його словами, родичі 12-річного хлопчика проти публікації будь-якої інформації про його стан.

У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом загинули четверо людей: двоє дорослих, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро постраждалих.

Про водія Mercedes, який спровокував відомо, що він був неодноразово судимий, а авто перебувало у розшуку.