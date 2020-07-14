13 липня авіарейс ірландського лоукоста Ryanair Краків-Дублін екстрено посадили в Лондоні в супроводі двох винищувачів ВПС Великої Британії.

Причиною стало повідомлення про мінування літака – відповідна записка була знайдена в туалеті.

Пілот передав сигнал SOS і посадив Boeing 737-800 в аеропорту Станстед.

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Борт відразу відправили на віддалену стоянку, а всіх пасажирів евакуювали. Їх збираються доставити в Дублін запасним літаком після ретельної перевірки.

Літак, що приземлився, залишили в ізольованій зоні аеропорту для перевірки.

#13Jul Ryanair FR1902 Boeing 737-800 ruta Cracovia a Dublín fue escoltado por tifones de la RAF a Londres Stansted después de ‘ nota de bomba ‘ encontrada en el inodoro. pic.twitter.com/Q7My282kRG — AereoMeteo (@MeteoAero) July 13, 2020

Мінування мосту Метро в Києві

Для України мінування важливих об’єктів інфраструктури не є рідкістю. З невеликою періодичністю до правоохоронних органів надходять повідомлення про мінування метро, аеропортів, лікарень і концертних залів.

Один з таких випадків стався 1 червня. Тоді в поліцію надійшло анонімне повідомлення про мінування мосту Метро в Києві. Правоохоронці перекрили міст і роботу червоної лінії метро.

“Мінер” знаходився на мосту з великим пакетом, з якого тягнувся провід. Він вимагав зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Для затримання чоловіка поліція ввела спеціальний план Грім. Зараз він перебуває в СІЗО.