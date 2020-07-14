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Факти / Надзвичайні події

Пішов напувати худобу: в Одеській області з’ясовують причини раптової смерті підлітка

У Саратському районі Одеської області раптово помер 15-річний хлопець.

За попередньою інформацією, підліток вдень пішов напувати худобу, а через кілька хвилин його знайшли мертвим.

Нині тіло хлопця відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Правоохоронці вирішують питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою раптова смерть) Кримінального кодексу України.

У Генічеську Херсонської області учениця 8 класу померла через сварку з батьками.

Після конфлікту вона напилася таблеток і ртуті. Дівчину госпіталізували до лікарні, медики боролися за її життя, але його не вдалося врятувати.

Вона померла у реанімації через кілька годин після інциденту. Правоохоронці з’ясовують причини, які призвели до смерті дитини.

Джерело: Нацполіція

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