Справа Єрмака: СБУ затримала ймовірного автора плівок з братом глави АП

СБУ заявила про затримання ймовірного автора скандальних “плівок Єрмака”, який фігурував у записах із братом глави Офісу президента Андрія Єрмака, коли той нібито вирішував призначення на державні посади.

Чоловіка затримали, коли він у складі організованої злочинної групи намагався виманити у комерсанта $100 тис. за “вирішення” питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах.

Затримання двох злочинців відбулося в кав’ярні у Києві, коли вони отримували всю суму неправомірної вигоди.















СБУ затримала у Києві ймовірного автора “плівок Єрмака” / 4 фотографии

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 4. ст. 369 ККУ та проводять слідчі дії.

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“Плівки Єрмака”

У березні 2020 року народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на якому знято брата глави ОП Єрмака Денис під час того, як він нібито “торгував” держпосадами.

За заявою Лероса Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо цих записів.

Андрій Єрмак підтвердив, що на відео фігурує його брат. Також глава ОП заявив про намір звернутися до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через факт поширення відео.

Лерос подав у НАБУ звернення з “плівками”. Зі свого боку Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти Лероса.