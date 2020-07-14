Суд арештував на два місяці підозрюваного Антона Желепу, який 12 липня вчинив смертельну ДТП під Києвом.

Таке рішення ухвалив суддя Шевченківського райсуду Києва Євген Сидоров.

Антон Желепа перебуватиме під вартою до 9 вересня без права застави.

У підозрюваного є п’ять днів на оскарження рішення в апеляційній інстанції.

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Що сказав Антон Желепа у суді

У суді він заявив, що перед аварією випив 200 грам горілки.

Желепа каже, що не вживав наркотики.

– Я їхав з Харкова, був втомлений. Я випив грам 200 горілки, – заявив він.

Разом з тим він зазначив, що не пам’ятає, за яких обставин сів за кермо чужого автомобіля, на котрому скоїв ДТП.

Слідство не знає з якою швидкістю їхав Желепа. Водночас, він стверджує, що швидкість була 180 км/год.

Що сказав прокурор

За даними прокурора Дар’ї Мілюкової, чоловік сім разів притягувався до відповідальності за керування авто в нетверезому стані.

Також тричі притягувався до адмінвідповідальності за насильство в сім’ї.

Желепа є безробітним. Так як він є уродженцем Приморського краю Росії, може спробувати сховатися від слідства.

Він має дві судимості:

у 2010 році – за скоєння ДТП, у якій загинула одна особа;

у 2018 році – умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень працівнику поліції.

З 2010 року позбавлений водійських прав.

ДТП на Старообухівській трасі

12 липня сталася смертельна ДТП на Старообухівській трасі. В аварії загинув чоловік та дружина і двоє дітей 8 і 10 років.

Ще одна дитина, 14-річний хлопчик, перебуває у лікарні у важкому стані.

Ймовірний винуватець Антон Желепа не отримав травм. Після алкотесту виявилось, що він був п’яним – драгер показав 1,32 проміле.