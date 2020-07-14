СБУ затримала високопосадовця Київського військового ліцею імені І. Богуна за вимагання хабара.

За даними Служби безпеки України, один зі заступників керівника ліцею хотів отримати грошову винагороду за вступ до навчального закладу.

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Працівник ліцею вимагав $5 тис. від мешканки Києва, натомість гарантуючи зарахування її родича. Зловмисник був затриманий за ст. 208 КК України під час отримання частини хабара розміром $2,5 тис.















Вимагав $5 тис. за вступ: у Києві затримали заступника начальника ліцею Богуна / 4 фотографии

Справу відкрито за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Наразі ще тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні. Вирішується повідомлення про підозру зловмиснику.

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Хабарництво у навчальних закладах

У Рівному в одному із університетів затримали викладачку, яка отримала хабар від випускника у розмірі $700.

58-річна завідувач кафедри одного із факультетів вишу взяла у студента неправомірну грошову винагороду за успішну здачу державного іспиту.

Правоохоронці внесли усі відомості до ЄРДР за ч.3 ст.368 КК України.