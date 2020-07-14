У Запоріжжі чоловік забив свою колишню дружину молотком, просто за стіною сусідів, які чули глухі удари і викликали поліцію.

Зараз жінка в комі, а її кривдник слідом за нею опинився в тій же лікарні.

– Я лягала спати, чую крики! Я пішла туди, потім в спальню і чую глухий стукіт, – розповідає сусідка.

Виявилося, що до сусідки в той день прийшов в гості її колишній. Однак вони посварилися. Чоловік вдарив жінку по голові десять разів. Коли побачив, що накоїв, вирішив покінчити і з собою. Поліцейські вихопили з його рук ніж.

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Зайшовши в квартиру, правоохоронці побачили жінку без свідомості. Вони вилучили у підозрюваного ніж і запобігли спробі самогубства. Його відразу і відвезли в суд.

Виявилося, що справа в грошах, які чоловік витратив на ремонт в квартирі дівчини, коли вони ще жили разом. Коли пара розійшлася, чоловік зажадав повернути все. Часто телефонував з погрозами і називав її вороною.

Нещодавно у селі Колодисте Черкаської області поліція знайшла на городі 54-річного мешканця обгорілий труп його дружини.

Чоловік ножем порізав свою дружину, кинув тіло в багаття, а потім закопав. З’ясувалося, що між ними спалахнула сварка, під час якої захмелілий чоловік вирішив вгамувати непокірну дружину за допомогою ножа.