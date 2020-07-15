У Києві поліція звільнила бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали 1 липня. Зловмисники тримали його у підвалі, де били та катували, вимагаючи гроші.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він розповів, що чоловіка два тижні тримали у підвалі. Зловмисників затримали, а підприємець повернувся до родини.

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Заступник глави МВС України Антон Геращенко уточнив, що Ткаченка утримували троє зловмисників в підвалі на території Голосіївського району Києва, прикутим до батареї. Вони катували чоловіка, били та знущалися, вимагаючи гроші.

– Зараз з ним працюють медики. Його життю нічого не загрожує. Сьогодні ввечері він буде вже в колі рідних. А на лиходіїв тепер чекає тривалий строк ув’язнення за викрадення та катування людини, – зазначив Геращенко.















Два тижні катували в підвалі: у Києві звільнили викраденого бізнесмена / 4 фотографии

Напад на підприємця у Київській області

У селищі Козин Обухівського району Київської області группа чоловіків увірвалася до будинку місцевого підприємця та, погрожуючи йому зброєю, викрала гроші.

Вони зв’язали господарів пластиковими стяжками та лякали їх фізичною розправою. Після вчинення злочину банда зникла.

Джерело: Арсен Аваков, Антон Геращенко