У Києві знайшли мертвим слідчого з особливо важливих справ Романа Закладного.

У поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Вбивство, проте версію про природну смерть не відкидають, бо чекають на результати судово-медичної експертизи.

Однак очевидці розповіли, що бачили кров за вухом і синці на обличчі у покійного.

– Особу чоловіка було встановлено йому 42 роки і проживає він в Оболонському районі при ньому було посвідчення особи. Судово-медичний експерт оглянув тіло чоловік та направили на експертизу, причини смерті будуть встановлені після висновку, – заявила речник Оболонського управління поліції Діана Шутько.

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У СБУ розповіли, що слідчий збирав документи, аби вийти на пенсію, тому розслідуванням гучних справ не займався.

– Всі слідчі СБУ працюють над цими справами, оскільки це наша підслідність. Але наскільки я знаю, гучних справ там не було. Він взагалі оформлював документи на пенсію, вже на цей момент взагалі нічого не розслідував. Дві версії: природна смерть та вбивство, – розповіла речник СБУ Олена Гітлянська.

Пізно ввечері 15 липня низка ЗМІ повідомили, що ніби-то правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві слідчого, а їх мотивом було пограбування.

В Оболонському районі Києва (вулиця Йорданська) вночі 15 липня знайшли вбитим співробітника СБУ Романа Закладного.

Чоловік перебував на посаді слідчого з особливо важливих справ і сьогодні, 15 липня, мав виходити на пенсію.