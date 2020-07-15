У Польщі зарізали 26-річну українку

У Польщі в місті Пулави вбили 26-річну українку. Ця трагедія сталася 14 липня в одному з житлових будинків.

Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на жінку з ножем. Жінку встигли госпіталізувати, проте вона померла у лікарні.

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– У житловому будинку на вулиці 6 серпня у Пулавах було скоєно вбивство молодої жінки. Жертвою стала 26-річна українка, на яку нападав з ножем 45-річний громадянин Молдови, – повідомляє поліція Польщі.

26-річна українка та громадянин Молдови мешкали за однією адресою та працювали на заводі з переробки фруктів. Між ними виникла сварка на подвір’ї будинку, після чого чоловік затягнув жінку в середину будівлі, де і вчинив напад.

Поліція Польщі затримала злочинця майже одразу після вбивства. Йому загрожує довічне ув’язнення.

26-річна українка була мешканкою Володимир-Волинського, що на Волині.

Нещодавно у Польщі у селі Погожице підпалили хостел, де мешкали заробітчани з України. Там мешкали 12 осіб, більшість з них українці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, усім вдалось вийти з будівлі, яка була охоплена вогнем.

Його підпал вчинив 42-річний мешканець Польщі через постійні конфлікти зі своїм співмешканцем, громадянином Польщі.

Джерело: Radio.lublin