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Факти / Надзвичайні події

Вчила подругу плавати: у Житомирській області студент врятував двох підлітків

В Овручі Житомирської області 18-річний студент Вадим Невмержицький врятував двох дівчат, які тонули у місцевій водоймі.

Хлопець відпочивав на березі, коли почув крики про допомогу.

Студент кинувся до водойми та витягнув дівчат з води – 10-класницю Лесю та її молодшу подругу Наталю.

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Врятовані дівчата повідомили, що старша подруга вирішити навчити молодшу плавати. Але не вийшло: молодша стала тонути та потягнула подругу з собою на дно.

Тепер місцеві жителі вважають хлопця справжнім героєм, а рятувальники нагородили його грамотою.

Трагедія у Сєвєродонецьку

У червні у озері Чисте, що у Сєвєродонецьку, знайшли тіла двох людей – чоловіка та його дев’ятирічного сина.

За інформацією рятувальників, батько та син пішли купатися, але так і не повернулися.

Водолази знайшли їхні тіла після півтори години пошуку.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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