31-річну Олену Шило, що йшла вздовж дороги, збив працівник поліції 27 лютому у селі Щиборівка на Хмельниччині. У її велосипеда спустило колесо і вона котила його узбіччям. Саме тут її і наздогнала машина керівника сектору реагування патрульної поліції Красилівського району Олександра Шевчука.

З моменту аварії пройшло чотири місяці, але Шевчук досі на волі. Йому навіть не оголосили підозру.

Скривавлену доньку знайшов батько, який їхав їй на зустріч з насосом, щоб підкачати колесо.

Не побачити Олену водій не міг. Дорога освітлювалася, а жінка була в білій куртці.

– Як можна їхати і не бачити, що в білій курточці йде попереду і ти їдеш позаду неї. Віг гнався він, не гальмував, – каже мати загиблої Наталія Шило.

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Першим тоді на місце аварії прибіг Святослав Лозовський. Чоловік запевняє – на місці ДТП був ще один свідок, але досі цю людину ніхто не знайшов.

– Він знав Шевчука, бо вони розмовляли як знайомі. Я на машину глянув, всередині світиться, подумав реєстратор. Я думав, він залишиться, почекає швидку. Я поки за телефоном пішов, свідок поїхав, – розповів Святослав Лозовський.

Родина впевнена – Шевчук був п’яний за кермом. Купив у місцевому магазині три пляшки горілки.

У восьмій вечора його садили у машину п’яного за кермо і ще казали люди, що це до першого стовпа. А перший стовп – моя Олена, – каже мати Наталія Шило.

За п’ять місяців, Олександр Шевчук лише раз приїхав до її матері. Запевнити, що в смерті жінки він не винен.

Що кажуть у поліції та ДБР

Олександрові Шевчуку досі не оголосили про підозру. Він щодня ходить на роботу, а ввечері повертається до родини. Його керівник на службі каже – не має підстав усувати від роботи.

– На даний час працівник Шевчук Олександр працює в відділі. Він поки не відсторонений від виконання службових обов’язків, але на лінію не виходить, – заявив керівник Красилівського відділу поліції Анатолій Чубенко.

У Державному бюро розслідувань не можуть знайти винного у смерті Олени. До закінчення справи, кажуть, ще далеко. Бо немає висновків експертиз.

– Поки що правоохоронцю не об’явлена про підозру, адже триває ряд експертиз. Зокрема це транспортно-трасологічна, комплексна судова-криміналістична та експертиза технічного стану. Річ у тому, що немає безпосередніх свідків транспортної пригоди і не зафіксовано на відео, – заявила Катерина Герасимук, речниця територіального управління ДБР у Хмельницькому.

Коментар адвоката

Адвокати таку неквапливість і розгубленість пояснюють або домовленістю, або повною непрофесійністю.

– Вони зобов’язані були на другий чи на третій місяць дати йому підозру. Тому що є факт смерті, можливо з необережності. Підозра повинна була бути вручена. Те, що не зроблені експертизи, як кажуть в ДБР, це не є підставою не вручати підозру, – пояснив адвокат Віктор Колбанцев.

На думку адвоката, поліцейського мали усунути від роботи і взяти під домашній арешт, щоб у нього не було впливу на справу.

Натомість у сім’ї збитої ним жінки життя перевернулося з ніг на голову. Її мати оформлює опіку над двома осиротілими онуками.

ДТП за участю поліції

У Полтаві на автодорозі Київ-Харків сержант поліції, на мікроавтобусі Mercedes Sprinter, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Машину занесло та викинуло у кювет.

Автомобіль перевернувся, а пасажир (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці.

Ще один правоохоронець і цивільна особа госпіталізовані до місцевої лікарні.