На Кіровоградщині невістка до смерті забила свою свекруху

У селі Павлиші Кіровоградської області жінка побила свою колишню свекруху до смерті.

Невістка напідпитку вирішила навідатися до матері свого колишнього чоловіка, а коли літня жінка відмовилася відкрити двері, нападниця залізла до будинку через вікно.

91-річна жінка встигла телефоном попросити про допомогу, однак врятуватися від побоїв не змогла.

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Поліція, що приїхала на виклик сусідки, встигли затримати неадекватну нападницю: вона саме тягла тіло пенсіонерки та кричала, що хоче її закопати.

– Поки їхала швидка, ми надали постраждалій першу медичну допомогу. Проте, на жаль, під час транспортування до лікарні вона померла, – повідомив в.о. керівника Онуфріївського відділення поліції Антон Спасов.

Сусіди припускають, що причиною такого нелюдського вчинку невістки стало бажання відібрати будинок, де проживала її свекруха. Після смерті свого чоловіка вона претендувала щонайменше на половину будинку.

У суді Людмила розповіла, що не хотіла вбивати свекруху, а всі тілесні ушкодження, виявлені на тілі померлої, наносила випадково.

Якщо вину горе-невістки буде доведено, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині

На початку червня Дніпропетровську область сколихнула моторошна новина – у селі Лобойківка 45-річна жінка вбила свого друга на очах у доньки.

Вона завдала 60-річному чоловіку 40 ножових ударів, била сокирою та навіть спробувала зняти з нього скальп, а щоб чоловік не кричав – напихала його рот хлібом.

Жорстоке катування тривало усю ніч, а вранці жінка сама викликала поліцію та чекала на неї закривавлена, із цигаркою та кавою в руках.