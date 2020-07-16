У РФ чоловік задушив 16-річну дівчину після невдалої спроби зґвалтування

У Росії чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався зґвалтувати 16-річну дівчину. Коли у нього нічого не вийшло, злочинець убив школярку.

Про це свідчить відео допиту підозрюваного, яке опублікував Слідчий комітет РФ.

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Чоловік почав чіплятися до дівчини просто на вулиці, після невдалої спроби зґвалтування, він задушив школярку рибальськими сітками і зник з місця злочину.

Чоловік забрав із собою два телефони і смарт-браслет жертви.

Його засудили до довічного ув’язнення за вбивство і розбій.

Зґвалтування в Одесі

13 липня в Одесі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Постраждала звернулася до поліції та розповіла, що її зґвалтував невідомий чоловік.

Джерело: Слідчий комітет РФ