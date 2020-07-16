У РФ чоловік задушив 16-річну дівчину після невдалої спроби зґвалтування

У Росії чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався зґвалтувати 16-річну дівчину. Коли у нього нічого не вийшло, злочинець убив школярку.
Про це свідчить відео допиту підозрюваного, яке опублікував Слідчий комітет РФ.
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Чоловік почав чіплятися до дівчини просто на вулиці, після невдалої спроби зґвалтування, він задушив школярку рибальськими сітками і зник з місця злочину.
Чоловік забрав із собою два телефони і смарт-браслет жертви.
Його засудили до довічного ув’язнення за вбивство і розбій.
Зґвалтування в Одесі
13 липня в Одесі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини.
Постраждала звернулася до поліції та розповіла, що її зґвалтував невідомий чоловік.
Джерело: Слідчий комітет РФ