14 липня у Польщі вбили 26-річну українку. У дівчини вдома залишився маленький син.

Місцеве видання зазначає, що вбита – мешканка міста Володимира-Волинського на ім’я Майя.

Знайомі дівчини розповіли, що вона була життєрадісною, енергійною та щирою людиною, яку усі любили та поважали.

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Вона виховувала дворічного сина, у якого незабаром має бути день народження.

Вбивство українки у Польщі сталося ввечері 14 липня. Злочин скоїв громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.

Жінку встигли госпіталізувати, проте вона померла у лікарні.

Майя мешкала разом з вбивцею за однією адресою та працювали на заводі з переробки фруктів. Між ними виникла сварка на подвір’ї будинку, після чого чоловік затягнув її в середину будівлі, де і вчинив напад.

Поліція затримала зловмисника. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: Володимир Media