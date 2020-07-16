14 липня у Польщі вбили 26-річну українку. У дівчини вдома залишився маленький син.
Місцеве видання зазначає, що вбита – мешканка міста Володимира-Волинського на ім’я Майя.
Знайомі дівчини розповіли, що вона була життєрадісною, енергійною та щирою людиною, яку усі любили та поважали.
Читайте: У Польщі спалили хостел, де проживали українські заробітчани
Вона виховувала дворічного сина, у якого незабаром має бути день народження.
Вбивство українки у Польщі сталося ввечері 14 липня. Злочин скоїв громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.
Жінку встигли госпіталізувати, проте вона померла у лікарні.
Майя мешкала разом з вбивцею за однією адресою та працювали на заводі з переробки фруктів. Між ними виникла сварка на подвір’ї будинку, після чого чоловік затягнув її в середину будівлі, де і вчинив напад.
Поліція затримала зловмисника. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.
Джерело: Володимир Media