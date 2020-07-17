Голова Окружного суду Києва Вовк отримав підозру від НАБУ

НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Також підозру отримав його заступник Євген Аблов і п’ять інших суддів установи.

Під слідство також потрапив заступник глави Державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк.

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– Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на пресконференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення, – повідомив Бутусов.

У Окружному адміністративному суді підтверджують, що у них тривають обшуки. Уточнюють, що вони пов’язані з справами Майдану.

– Вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи – на підставі ухвали суду – Ленінського районного суду міста Кропивницький, – заявили у суді.

Водночас у судовій установі зазначили, що ОАСК продовжує роботу у звичайному режимі.

У НАБУ обіцяють провести брифінг у справі обшуків у суддів та вручених підозр.

Хто такий Павло Вовк

Павло Вовк працює в Окружному адміністраивному суді з 2007 року. У 2017 році він спробував потрапити на посаду до Верховного суду, але згодом зняв свою кандидатуру.

Вовк не вперше потрапляє під слідство НАБУ. У травні 2017 року у заміському будинку, який належить колишній дружині. У декларації за 2016 рік лише квартиру у Києві, яка знаходиться у його власності, Вовк знаходився у вказаному будинку в день обшуку.

Джерело: Юрій Бутусов