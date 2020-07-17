Аварія літака у Київській області: перші фото

У Макарівському районі на Київщині 17 липня розбився легкомоторний літак.

Після падіння літак загорівся, проте двом його пілотам вдалося врятуватися.

До ліквідації аварії поблизу села Наливайлівка залучено 10 рятувальників та дві спецмашини.











Під Києвом впав і загорівся літак – перші фото / 3 фотографии

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Станом на 16.40 вогонь було локалізовано. Відомо, що літак належав навчальній школі Aviation Group.

Причина аварії встановлюється.

Аварія легкомоторного літака в Одесі

17 червня сталася схожа подія – в Одесі легкомоторний літак впав та розбився неподалік одного із супермаркетів у Малинівському районі.

Аварія сталася вже за декілька хвилин після зльоту літака та призвела до загибелі двох пілотів.

За однією із версій, причиною аварії стала втрата контролю над керуванням літака через різке погіршення самопочуття одного із пілотів.