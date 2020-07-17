ДТП у Житомирі сталася посеред дня 12 липня на провулку Комунальному.

На узбіччі дороги гралися два хлопчики, один з них раптово вибіг на дорогу і потрапив під заднє колесо вантажівки СаЗ 3507, що саме їхала вулицею.

На жаль, п’ятирічний хлопчик загинув миттєво.

За кермом був 23-річний житель Черняхівського району. Поліція перевірила його на вживання алкоголю – тест негативний.

Призначено низку інших експертиз.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

ДТП на Старообухівській трасі

У ДТП на Старообухівській трасі під Києвом, яка сталася 12 липня, загинула майже вся родина: мати, батько, 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Вижив лише 12-річний хлопчик. Стан дитини досі тяжкий.

Водій Mercedes, який спровокував смертельну ДТП, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому оголошено підозру.