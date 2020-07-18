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Факти / Надзвичайні події

ДТП на Одещині забрала життя шести людей – перше відео з місця аварії

В Одеській області сталася аварія за участі двох легковиків, в якій загинули шестеро людей, ще троє – госпіталізовані.

– За попередньою інформацією, в результаті аварії за участю легкових автомобілів Mitsubishi Outlander та ВАЗ, що сталася сьогодні о 08.00 поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, загинули шість осіб. Ще троє, з яких – одна дитина 2018 року народження, з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані, – розповіли у поліції.

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На місці події працюють бійці ДСНС та слідчо-оперативна група.

ДТП в Одеській області

Поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули шість людей, ще троє – госпіталізовані.

Тіла загиблих деблокували бійці ДСНС.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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