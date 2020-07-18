У місті Коломия Івано-Франківської області легкомоторний літак здійснив аварійну посадку на поле.

– 18 липня о 18.30 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Коломия здійснив аварійну посадку на поле легкомоторний літак, – зазначили у службі.

На борту літака перебувала одна особа – пілот. Жертв та постраждалих немає.







На Івано-Франківщині літак здійснив аварійну посадку на поле / 2 фотографии

Що саме стало причиною аварії літака поки не уточнюється.

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Від ДСНС залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Аварія літака під Києвом

17 липня у Макарівському районі на Київщині розбився легкомоторний літак. Причина аварії встановлюється.

Після падіння літак загорівся, проте двом його пілотам вдалося врятуватися.

До ліквідації аварії поблизу села Наливайлівка залучили 10 рятувальників та дві спецмашини.