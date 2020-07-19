Смерть відпочивальника у Затоці: поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом смерті чоловіка під час зіткнення водного скутера та гумового плавзасобу у Затоці Одеської області поліція відкрила кримінальне провадження.
Слідчі кваліфікували подію за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.
Нині правоохоронці з’ясовують обставини трагічної загибелі 42-річного жителя Дніпропетровської області, який приїхав до Одеської області на відпочинок.
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Поліція провела експертизи та встановила власника скутера. Правоохоронці шукають свідків події, які б допомогли встановити обставини події.
Смерть відпочивальника у Затоці
18 липня у Затоці чоловік із Дніпропетровської області під час катання на надувній подушці зіштовхнувся з водним скутером.
Під час зіткнення чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, та помер у лікарні.
Хоча, за словами інших відпочивальників, після зіткнення чоловік ще був у свідомості і сидів на катері.