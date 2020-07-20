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Факти / Надзвичайні події

Члени екіпажу не вийшли на зв’язок: у Росії зник літак

Ввечері 19 липня у Росії зник легкомоторний літак, який летів з Бурятії до Іркутської області.

Востаннє члени екіпажу виходили на зв’язок в 20.20.

Зазначається, що попередньої заявки на виліт літака не було.

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На борту перебували шестеро осіб. Літак МНС вилетів на пошуки судна.

Зниклий літак авіакомпанії Фенікс здійснював політ для хімічної обробки полів. Капітаном судна є Віталій Матвієвський.

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