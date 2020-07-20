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Факти / Надзвичайні події

Травми не від ДТП: на трасі Одеса-Рені знайшли тіло чоловіка

На автодорозі Одеса-Рені 20 липня знайшли труп чоловіка.

Тіло померлого знайшли в 12 км від Двох стовпів, які знаходяться на кільцевій дорозі Одеси.

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За попередніми даними, чоловік помер внаслідок травм, які стались не від ДТП.

Наразі поліція подробиці не повідомляє.

знайшли тіло Одеса-Рени

Траса Одеса-Рені

Вранці 18 липня поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули шість людей, ще троє – госпіталізовані.

Після обіду на трасі Одеса-Рені біля села Маяки відбувається ще одна ДТП. В результаті аварії загинуло двоє людей, ще двох госпіталізували.

За попередніми даними поліції, водій вантажівки MAN хотів здійснити обгін і влетів у ГАЗель.

Джерело: Одеса INFO

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