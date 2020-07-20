У Херсоні поліція зняла з підвіконня четвертого поверху 7-річну дівчинку

У Херсоні у районі Житлоселище поліцейські зняли з підвіконня 7-річну дівчинку, яка була сама вдома.

Мешканці гуртожитку побачили, що на підвіконні четвертого поверху сидить маленька дівчинка та рве москітну сітку, викидаючи через дірку іграшки. Вони зателефонували 1-2, оскільки самі не змогли потрапити до квартири, адже матері не було вдома.

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За словами керівника Управління превентивної діяльності обласного главкому поліції Ярослава Шанько, на місце подій прибула група реагування на факти домашнього насильства та разом з матір’ю потрапила до квартири.

Сама жінка пояснила, що самотужки виховує 7-річну доньку та 4-річного сину. За її словами, дівчинка має певні особливості розвитку та потребує постійного догляду. Під час того, як діти спали, вона вирішила сходити за посилкою. Про те, що донька встала на сиділа на підвіконні, побачила вже прийшовши додому.

Родина перебуває на обліку як така, що знаходиться у складних життєвих обставинах. Щодо матері поліція склала адміністративний протокол за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Також правоохоронці повідомили службу у справах дітей для належного реагування, перевірки та надання необхідної допомоги родині.

Надзвичайні події Херсонської області

В Генічеську Херсонської області 14-річна дівчинка напилася таблеток і випила ртуть через конфлікт із батьками.

Після погіршення самопочуття її доставили до лікарні, але за декілька годин дитина померла у відділі реанімації.