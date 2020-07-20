У Кривому Розі на Дніпропетровщині троє чоловіків викрали хлопців віком 14 та 16 років, зачинили їх у гаражі та катували півтори доби.

У гаражному кооперативі в Покровському районі правоохоронці виявили гараж, в якому, ймовірно, й утримували хлопців. Потрапивши всередину, правоохоронці виявили в підвальному приміщенні виснажених дітей. Хлопців доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями.

З місця події вилучені знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії.







У Кривому Розі двох підлітків викрали та катували у гаражі / 2 фотографии

Як встановили поліцейські, хлопців викрали в суботу ввечері. Зловмисники одягнули їм на голову пакети та посадили до багажника авто, а потім вивезли до лісосмуги, де почали бити підлітків та катувати. Побитих дітей привезли до гаража одного з підозрюваних і зачинили у підвалі.

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Поліція відкрила три кримінальні провадження за: умисне вбивство, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та катування. Одного із нападників поліція затримала, зараз тривають заходи щодо затримання ще двох підозрюваних.

Викрадення Сергія Ткаченка

На початку липня невідомі викрали столичного бізнесмена Сергія Ткаченка поблизу метру Дорогожичі.

Зловмисники тримали його у підвалі, де били та катували, вимагаючи гроші.