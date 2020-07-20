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Факти / Надзвичайні події

Влаштували бійку зі стріляниною: у Києві расисти напали на студентів з Конго

У Києві п’ятеро чоловіків, які перебували у стан алкогольного сп’яніння, напали на студентів з Конго.

Студенти Київського національного університету будівництва і архітектури з Демократичної Республіки Конго сідали в таксі, щоб поїхати з аптеки додому. Тоді підійшли невідомі, вони дістали їх з авто і почали бити.

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Крім того, один з нападників кілька разів вистрілив у повітря. Коли зловмисники почули сирену поліції, то втекли. Проте правоохоронці затримали їх незабаром у лісі.

Поліцейські почули гучну розмову у лісі, коли шукали нападників. Вони саме обговорювали подію та те як покарали приїжджих.

Правоохоронцям вони заявили, мовляв, ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили у такий спосіб познайомитися з ними.

  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
Влаштували бійку зі стріляниною: у Києві расисти напали на студентів з Конго / 7 фотографий

Стрілянина у Харкові

У Харкові відбулася перестрілка, у результаті якої чоловіків 37 та 27 років із вогнепальними пораненнями грудної клітини госпіталізували до лікарні.

Інцидент стався у провулку Костюринському. За інформацією ЗМІ, чоловіки перебували у нічному клубі.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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