У Сумах неподалік від приєднаного до міста села Ганнівка стався викид одоранту. Про це повідомив заступник Сумського міського голови Олександр Журба.

– У ніч на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, біля села Ганнівка стався викид одоранту – речовини, яку додають до природного газу, яке є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом, – повідомив Журба в Facebook.

Низькі концентрації (близько 4 мільйонних часток) викликають роздратування шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання.

– За можливістю, закрийте вікна; зволожуйте повітря в приміщенні; у разі погіршення самопочуття – зверніться за допомогою до лікаря, – додав віце-мер.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій подію поки не коментує.

Витік газу в Києві

У Дніпровському районі Києва ледь не стався вибух через витік газу в багатоквартирному будинку.

Інцидент стався в одній з квартир на першому поверсі будинку на вул. Райдужна, 69.

Спочатку жителі відчули їдкий запах побутового газу, після чого почалася пожежа.