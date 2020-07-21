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Факти / Надзвичайні події

Анонім повідомив про мінування залізничного вокзалу та аеропорту Жуляни

Вдень 21 липня анонім повідомив про нібито мінування Центрального залізничного вокзалу у Києві та аеропорту Жуляни.

Після евакуації працівників та пасажирів вокзалу його перевірили вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Жодних небезпечних пристроїв не знайшли, тому його роботу відновлено.

Усі поїзди курсують за графіком.

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Адміністрація аеропорту Жуляни поки не підтвердила інформацію про нібито мінування.

Вибух біля станції метро Мінська у Києві

Сьогодні поліція Києва отримала дзвінок про мінування двох кіосків на Оболонському проспекті, 26. Це район станції метро Мінська.

Вибухотехніки дійсно знайшли два саморобних пристрої.

Вони були прикріплені між легковим автомобілем та автокіосками.

Їх знешкодили на місці, а залишки відправили на експертизу.

Фото: УЗ

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