Луцький терорист Максим Кривош знову відкрив вогонь із автобуса, в якому він тримає заручників від ранку 21 липня.

Постріл пролунав, коли один із поліцейських наблизився до автобуса, пишуть Лучани.

Після пострілу правоохоронець був змушений відійти.

Місцеві ЗМІ пишуть, що поліція пішла на другу спробу контакту зі зловмисником, щоб домовитися про те, аби з автобусу випустили дитину.

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Що відомо про захоплення заручників у Луцьку

Захоплення заручників у Луцьку сталося вранці 21 липня на Театральній площі в центрі міста.

Житель Дубно на Рівненщині Максим Кривошей зайшов до автобуса, в якому перебувають близько 20 людей, і заявив, що він озброєний і має із собою вибухівку.

Ближче до вечора зловмисник обстріляв безпілотник СБУ і викинув з автобуса предмет, який вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.