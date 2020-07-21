Терорист Максим Плохой (Кривош), який захопив заручників у Луцьку, ніколи не перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков.

Він також просить бути обережними з коментарями в мережі, бо у терориста є смартфон і він може все бачити.

Крім того, міністр заявив, що люди, які перебувають у заручниках, у прийнятному стані.

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Він додав, що правоохоронці вже вийшли на сім’ю злочинця.

– Йдуть переговори, він відповідає в контексті переговорів. Є розуміння, рухаємося далі. Сподіваємося, все закінчиться спокійно, – заявив перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький.

Також у ЗМІ пишуть, що дружина Максима Плохого (Кривоша) вже вирушила до Луцька.

Журналістам Суспільного вдалося поспілкуватися з сином Кривоша. 15-річний хлопець заявив, що стосунки з батьком більш-менш нормальні, а такого вчинку від нього він не очікував.

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.

На місце події вже прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, терорист кілька разів відкривав вогонь. Також він кинув гранату у бік поліцейських, однак вона не вибухнула.