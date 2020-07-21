Терорист Максим Плохой (Кривош), який захопив заручників у Луцьку, ніколи не перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.
Про це заявив глава МВС Арсен Аваков.
Він також просить бути обережними з коментарями в мережі, бо у терориста є смартфон і він може все бачити.
Крім того, міністр заявив, що люди, які перебувають у заручниках, у прийнятному стані.
Читайте: В автобусі можуть бути діти: що відомо про заручників у Луцьку
Він додав, що правоохоронці вже вийшли на сім’ю злочинця.
– Йдуть переговори, він відповідає в контексті переговорів. Є розуміння, рухаємося далі. Сподіваємося, все закінчиться спокійно, – заявив перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький.
Також у ЗМІ пишуть, що дружина Максима Плохого (Кривоша) вже вирушила до Луцька.
Журналістам Суспільного вдалося поспілкуватися з сином Кривоша. 15-річний хлопець заявив, що стосунки з батьком більш-менш нормальні, а такого вчинку від нього він не очікував.
Опубликовано Поліція Волинської області Вторник, 21 июля 2020 г.
Захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.
Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.
На місце події вже прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Крім того, терорист кілька разів відкривав вогонь. Також він кинув гранату у бік поліцейських, однак вона не вибухнула.