Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю

У терориста із Луцька Максима Плохого після затримання було вилучено декілька гранат та вогнепальну зброю.
Фото вилученої зброї опублікувала прес-служба департаменту карного розшуку.
На фото – револьвер, декілька гранат (схожих на бойові), автомат Калашникова (АКСУ), рожки та запали.
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За деякими оцінками, зовні зброя виглядає як нова: ймовірно, це може означати, що її було списано із військового складу.
Спільник терориста у Харкові
Під час розслідування виявилося, що луцький терорист Максим Кривош (Плохой) мав спільника у Харкові.
В антитерористичному комітеті України повідомили про затримання підозрюваного, у якого вилучили цілий арсенал зброї.
Причетність чоловіка до Плохого встановлюється.