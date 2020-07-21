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Гранати і вогнепальна зброя: що вилучили у терориста з Луцька

У терориста із Луцька Максима Плохого після затримання було вилучено декілька гранат та вогнепальну зброю.

Фото вилученої зброї опублікувала прес-служба департаменту карного розшуку.

На фото – револьвер, декілька гранат (схожих на бойові), автомат Калашникова (АКСУ), рожки та запали.

Читайте: Луцького терориста Максима Кривоша затримали

  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
  • Терорист в Луцьку мав при собі гранати і зброю
Гранати і вогнепальна зброя: що вилучили у терориста з Луцька / 7 фотографий

За деякими оцінками, зовні зброя виглядає як нова: ймовірно, це може означати, що її було списано із військового складу.

Спільник терориста у Харкові

Під час розслідування виявилося, що луцький терорист Максим Кривош (Плохой) мав спільника у Харкові.

В антитерористичному комітеті України повідомили про затримання підозрюваного, у якого вилучили цілий арсенал зброї.

Причетність чоловіка до Плохого встановлюється.

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