Зловмисник, який захопив автобус людьми у Луцьку, не дає можливості передати заручникам воду і продукти харчування.

Також терорист не дозволяє людям вийти з автобуса з природної потреби, повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

У правоохоронців є інформація про знаходження в автобусі жінок, але поки невідомо, чи є серед них вагітні, додав Геращенко.

Також він повідомив, що силовикам не вдалося отримати підтвердження інформації про те, чи дійсно терорист заклав другий вибуховий поза автобусом і може його підірвати його дистанційно.

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Поліція звернулася до жителів будинків, біля яких стоїть захоплений автобус, з проханням тимчасово залишити свої квартири, додав Геращенко.

– У цієї людини є вогнепальна зброя, і вона може стріляти у вікна, – пояснив заступник голови МВС.

Що відомо про захоплення заручників в Луцьку

Озброєний чоловік, який назвався як “Максим Плохой”, захопив автобус у Луцьку вранці 21 липня.

У транспортному засобі на Театральній площі в центрі міста перебувають близько 20 пасажирів, вони не постраждали.

Поліція ввела операцію Заручник, а СБУ ввела план Бумеранг. Ведуться переговори з терористом, яким виявився житель Дубно на Рівненщині Кривош Максим Степанович.

Ближче до вечора зловмисник обстріляв безпілотник СБУ і викинув з автобуса предмет, який вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Зловмисник повідомив, що має з собою вибуховий пристрій, а ще один сховав в іншому місці та може його підірвати.