Зловмисник, який захопив заручників в автобусі у Луцьку, відпустив трьох людей.

Терорист Максим Кривош відпустив бабусю, вагітну жінку та дитину, повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Звільнених заручників забрав перший заступник Національної поліції Євген Коваль.

ЗМІ пишуть, що звільнення відбулося після особистої розмови президента Володимира Зеленського з терористом.

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку: всі подробиці, відомі наразі

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии… Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 21 июля 2020 г.

Раніше терорист заявив, що в захопленому ним автобусі є поранений, вагітна жінка і дитина, а загалом заручники перебувають “у поганому стані”.

У телефонній розмові з журналістами Кривош наполягав на якнайшвидшому виконанні його вимог.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку

Озброєний чоловік, який назвався як “Максим Плохой” захопив автобус в центрі Луцька на Театральній площі вранці 21 липня.

У транспорті перебувають близько 20 пасажирів.

Поліція ввела операцію Заручник, а СБУ ввела план Бумеранг.

Зловмисник повідомив, що має із собою вибуховий пристрій, а ще один сховав в іншому місці та може його підірвати.

Терористом виявився житель Дубно на Рівненщині Кривош Максим Степанович.

ЗМІ повідомили, що чоловік вимагає, щоб найвищі чиновники записали в YouTube заяви про те, що вони терористи в законі.

Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року. Глава держави цю вимогу виконав.