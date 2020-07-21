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Факти / Надзвичайні події

Мінування автобуса у Луцьку – на місце захоплення заручників прибули снайпери

У Луцьку на Театральну площу, де замінували автобус і тримають у заручниках 20 людей, прибули снайпери.

Відео опублікували у мережі.

Снайпери розмістилися на даху біля місця події.

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку – перше відео з місця спецоперації

Стрілянина, мінування автобуса і захоплення заручників в Луцьку

21 липня в Луцьку, на Театральному майдані, чоловік повідомив про мінування автобуса і взяв у заручники 20 осіб.

На місце події прибула поліція і почала вести переговори з чоловіком, який був озброєний – у нього були гранати та інша автоматична зброя.

Водночас у мережі з’явилося відео, на якому ймовірний загарбник звертається до аудиторії і закликає ламати систему і слухати себе.

Деталі стрілянини, мінування автобуса і захоплення заручників в Луцьку читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Инсайдер UA

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