У Луцьку на Театральну площу, де замінували автобус і тримають у заручниках 20 людей, прибули снайпери.
Відео опублікували у мережі.
Снайпери розмістилися на даху біля місця події.
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Стрілянина, мінування автобуса і захоплення заручників в Луцьку
21 липня в Луцьку, на Театральному майдані, чоловік повідомив про мінування автобуса і взяв у заручники 20 осіб.
На місце події прибула поліція і почала вести переговори з чоловіком, який був озброєний – у нього були гранати та інша автоматична зброя.
Водночас у мережі з’явилося відео, на якому ймовірний загарбник звертається до аудиторії і закликає ламати систему і слухати себе.
Деталі стрілянини, мінування автобуса і захоплення заручників в Луцьку читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Инсайдер UA