У мережі з’явилося відео-звернення імовірного терориста з Луцька, яких захопив і замінував автобус з пасажирами.

У ролику озброєний чоловік звертається до поліції перед захопленням людей.

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На кадрах він з автоматом в руках каже: Ламайте систему. Не обманюйте себе. Святкуйте правду.

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.