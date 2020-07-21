Про захоплення автобуса в Луцьку та його ранковий маршрут розповіли працівники автостанції №2.

Він їхав із Красилівки Камінь-Каширського району до Берестечка Горохівського району.

Маршрут передбачав зупинки на Луцькій автостанції №2 та №1, однак через захоплення опинився на Театральному майдані міста.

– Рейсовий автобус із пасажирами прибув о 8.50 ранку на Луцьку автостанцію №2, – повідомила диспетчерка Руслана Єленіна.

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За словами однієї із касирок, під час зупинки в автобус зайшло ще двоє пасажирів – жінка та чоловік віком до 40 років.

Наразі на Луцькій автостанції №2 працюють правоохоронці.

Заручники в автобусі

За повідомленням правоохоронців, у захопленому автобусі перебуває до 20 заручників.

Терорист заявив, що в автобусі є діти і вагітні жінки.

Чоловік оголосив перелік своїх вимог та погрожує життю усіх пасажирів автобуса, якщо вимоги не будуть виконані.

Джерело: Суспільне