У Франції в ДТП загинули п’ятеро дітей з однієї сім’ї

У Франції в ДТП загинули п’ятеро дітей, ще четверо дорослих отримали серйозні травми у вигляді опіків.
Аварія сталася на південному сході Франції. З дороги злетів автомобіль Renault Scenic, який перекинувся і загорівся.
У салоні була сім’я з дев’яти осіб. В результаті події загинули п’ятеро дітей, з палаючого авто вдалося вибратися дорослим, які отримали серйозні опіки.
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Попередньо встановлено, що у авто були проблеми з гальмами, в результаті чого воно злетіло з дороги.
ДТП в Києві
20 липня в Києві автомобіль Mazda врізався в опору шляхопроводу.
Аварія трапилася на проспекті Перемоги, біля станції метро Берестейська. За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждали люди.
З’ясовуються всі деталі події.
Джерело: France Bleu
Фото: France Bleu