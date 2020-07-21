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Факти / Надзвичайні події

У Франції в ДТП загинули п’ятеро дітей з однієї сім’ї

У Франції в ДТП загинули п’ятеро дітей, ще четверо дорослих отримали серйозні травми у вигляді опіків.

Аварія сталася на південному сході Франції. З дороги злетів автомобіль Renault Scenic, який перекинувся і загорівся.

У салоні була сім’я з дев’яти осіб. В результаті події загинули п’ятеро дітей, з палаючого авто вдалося вибратися дорослим, які отримали серйозні опіки.

дтп

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Попередньо встановлено, що у авто були проблеми з гальмами, в результаті чого воно злетіло з дороги.

ДТП в Києві

20 липня в Києві автомобіль Mazda врізався в опору шляхопроводу.

Аварія трапилася на проспекті Перемоги, біля станції метро Берестейська. За попередньою інформацією, в результаті аварії постраждали люди.

З’ясовуються всі деталі події.

Джерело: France Bleu

Фото: France Bleu

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