Заручники у Луцьку вдруге вийшли на зв’язок та передали журналістам вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у центрі міста.
Жителька Луцьку Руслана Д. повідомила, що у представників ЗМІ залишилося півгодини для того, щоб “змусити” президента Зеленського опублікувати відеозвернення до терориста.
Жінка сама зателефонувала до редакції: ймовірно, це було обов’язковою вимогою терориста.
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Текст розмови заручниці з журналістами
Заручниця: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Півгодини дали. Вже менше залишилося.
Журналіст: Півгодини, а далі що?
Заручниця: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.
Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.
Заручниця: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?
Журналіст: В Луцьку є міністр.
Заручниця: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде виконувати вимоги.
Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?
Заручниця: (пауза) ..Так. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната.
(шурхіт, лунає вибух)
Журналіст: Руслана, все добре?
Заручниця: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували Бог знає що, а він сердиться через це.
Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.
Заручниця: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.
Журналіст: Він хоче саме Зеленського?
Заручниця: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?
(жіночим голосом збоку хтось гукає “Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!”).
Заручниця: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зробиться до нього відеозвернення.
Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.
Заручниця:Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробить це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і спасти стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.
Журналіст: У вас є вода?
Заручниця: Давайте. Ворушіться.
Зеленський про стрілянину у Луцьку
Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про захоплення автобуса у Луцьку та заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль.
Він заявив, що поліція ввела у місті операцію Заручник, а СБУ – план Бумеранг.
Президент зазначив, що силовики продовжують переговори із терористом, тому деталі поки не розголошуються.
Про виконання вимог Максима Плохого (зокрема, запис особистого відеозвернення) Зеленський наразі нічого не повідомляв.
Джерело: Перший