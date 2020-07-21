Заручники у Луцьку вдруге вийшли на зв’язок та передали журналістам вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у центрі міста.

Жителька Луцьку Руслана Д. повідомила, що у представників ЗМІ залишилося півгодини для того, щоб “змусити” президента Зеленського опублікувати відеозвернення до терориста.

Жінка сама зателефонувала до редакції: ймовірно, це було обов’язковою вимогою терориста.

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Текст розмови заручниці з журналістами

Заручниця: Що йому важко зробити відео, просто зробити відео? Настільки важко? Просто зробити відео тим всім придуркам. Шевчук і ті всі? Нам передзвонили і сказали, що вони не можуть. Півгодини дали. Вже менше залишилося.

Журналіст: Півгодини, а далі що?

Заручниця: Ви пишіть до нього напряму. Чи що? Піднімайте якось.

Журналіст: Ми висвітлюємо все на своїх ресурсах.

Заручниця: Що не можна знайти Зеленського, що він ховається?

Журналіст: В Луцьку є міністр.

Заручниця: Вони передзвонили, якийсь Женя передзвонив, що він не буде виконувати вимоги.

Журналіст: Як ви себе почуваєте? Все добре?

Заручниця: (пауза) ..Так. Тільки дрон, зараз буде граната зриватися, зараз буде граната.

(шурхіт, лунає вибух)

Журналіст: Руслана, все добре?

Заручниця: Роблять з нього слабого. Щоб він був слабим. Він каже, що він не лежав в лікарні. Понаписували Бог знає що, а він сердиться через це.

Журналіст: Вже спростували інформацію про психлікарню.

Заручниця: Нащо вони його нервують? Пишіть. Ну пишіть. Підніміть же того Зеленського. І того Авакова, сраки свої хай піднімуть.

Журналіст: Він хоче саме Зеленського?

Заручниця: Шевчук. Зеленський, щоб першим звернення виклав. Там нескладні вимоги. І сказати, щоб подивилися фільм. Це важко? Вже не хочу навіть говорити ні з ким. Скільки ми можемо вас просити?

(жіночим голосом збоку хтось гукає “Давайте скоріше! Давайте, будь ласка, скоріше! У всіх діти! Вдома чекають!”).

Заручниця: Сьома година! Вони за сім годин не можуть шевельнутися? Хай зробиться до нього відеозвернення.

Журналіст: Всі ваші вимоги друкують.

Заручниця:Це мало. Це треба дзвонити, щоб вже. Щоб сталося за хвилину. На його сторінці хай зробить це відео, це 5 хвилин часу займе! 5 хвилин – і спасти стільки людей! Там внизу є, що має сказати Зеленський. Все є. Все я перекинула. Більше нічого він не просить.

Журналіст: У вас є вода?

Заручниця: Давайте. Ворушіться.

Зеленський про стрілянину у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про захоплення автобуса у Луцьку та заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль.

Він заявив, що поліція ввела у місті операцію Заручник, а СБУ – план Бумеранг.

Президент зазначив, що силовики продовжують переговори із терористом, тому деталі поки не розголошуються.

Про виконання вимог Максима Плохого (зокрема, запис особистого відеозвернення) Зеленський наразі нічого не повідомляв.

Джерело: Перший