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Факти / Надзвичайні події

Від в‘язниці до психлікарні: біографія терориста з Луцьку Максима Кривоша (Плохого)

Максим Плохой – псевдонім терориста, який захопив заручників в автобусі в Луцьку. Його справжнє ім’я – Кривош Максим Степанович.

Він народився у селищі Гай, Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975 року.

Максим Кривош (Плохой)

У Національній поліції заявили, що чоловік, який захопив автобус, перебував на психіатричному лікуванні.

Раніше чоловік вже був двічі судимий і встиг провести за гратами загалом  10 років за низку тяжких злочинів.

Читайте: Філософія злочинця і вимоги: що відомо про терориста з Луцьку Максима Плохого

17 липня 1994 року. Луцький міський суд Волинської області – ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

7 листопада 2005 року. Луцький міський районний суд Волинської області – ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Максим Кривош (Плохой)

У 2015 році він зареєстрував торгову марку Ямогу під номером 195432.

Максим Кривош (Плохой) - біографія терориста

Також Максим Кривош за гратами встиг написати книгу під назвою Філософія злочинця. Видання Сила правди заявляє, що тираж склав 400 примірників.

Можливо у книзі наводяться реальні факти із життя Максима Плохого.

У ній він пише, що ріс у родині інтелігентів, однак, надивившись бойовиків, він захотів чогось більшого. У 11 класі його затримали зі зброєю. Не потрапити за ґрати йому тоді допомогли зв’язки батька. Крім того, у книзі він розповідає, що навчався в духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався в церкві.

Захоплення заручників у Луцьку

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.

На місце події вже прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, терорист кілька разів відкривав вогонь. Також він кинув гранату у бік поліцейських, однак вона не вибухнула.

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