Максим Кривош (Плохой) - біографія терориста

Максим Плохой – псевдонім терориста, який захопив заручників в автобусі в Луцьку. Його справжнє ім’я – Кривош Максим Степанович.

Він народився у селищі Гай, Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975 року.

У Національній поліції заявили, що чоловік, який захопив автобус, перебував на психіатричному лікуванні.

Раніше чоловік вже був двічі судимий і встиг провести за гратами загалом 10 років за низку тяжких злочинів.

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17 липня 1994 року. Луцький міський суд Волинської області – ст.142 ч. 2 (Розбій); ст. 143 ч. 2 (Шахрайство) ст. 144 ч. 2 (Вимагання), ст. 222 ч. 1 і ч. 3 (Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнепальної або холодної зброї, бойових припасів і вибухових речовин).

7 листопада 2005 року. Луцький міський районний суд Волинської області – ст. 222 ч. 1 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вимагання), ст. 263 ч. 1 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У 2015 році він зареєстрував торгову марку Ямогу під номером 195432.

Також Максим Кривош за гратами встиг написати книгу під назвою Філософія злочинця. Видання Сила правди заявляє, що тираж склав 400 примірників.

Можливо у книзі наводяться реальні факти із життя Максима Плохого.

У ній він пише, що ріс у родині інтелігентів, однак, надивившись бойовиків, він захотів чогось більшого. У 11 класі його затримали зі зброєю. Не потрапити за ґрати йому тоді допомогли зв’язки батька. Крім того, у книзі він розповідає, що навчався в духовній семінарії, але за кілька місяців розчарувався в церкві.

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.

На місце події вже прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, терорист кілька разів відкривав вогонь. Також він кинув гранату у бік поліцейських, однак вона не вибухнула.