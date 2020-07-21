У Луцьку, де терорист захопив автобус із людьми, було звільнено перших трьох заручників.
На кадрах відео помітно, що з автобуса, ймовірно, вийшли дві жінки та один підліток.
Правоохоронці продовжують роботу на місці події, звільненим заручникам надається перша допомога.
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Захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку на Театральному майдані вранці 21 липня чоловік захопив у заручники пасажирів рейсового автобуса Краснилівка-Берестечко та повідомив про замінування транспорту.
На місце події приїхали десятки правоохоронців та силовиків, а також керівництво Нацполіції та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Терорист Максим Плохой (Кривош) має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.
Для звільнення усіх заручників чоловік висунув низку вимог до президента та відомих українських діячів.
В СБУ події у Луцьку вже кваліфікували як теракт: наразі з Кривошем продовжуються переговори.