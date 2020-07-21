Співробітники столичного торгового центру стверджують, що прогриміло до семи вибухів, а після них було багато диму.

Сталося це в приміщенні кафетерію. Відвідувачів торговельного центру одразу евакуювали, а кінологи обстежили всю територію.

Попередньо – здетонував невідомий пристрій, який залишили у сумці під одним зі столиків.

Очевидці кажуть, що все нагадувало звичайний феєрверк. Пізніше, це підтвердили й експерти. На місці знайшли упаковку від святкового феєрверку, а також предмет, схожий на гранату.

Читайте: У вас є півгодини: заручниця з автобуса в Луцьку подзвонила журналістам

Коли експерти знешкодити його на місці, то дійшли висновку, що це теж піротехнічний засіб.

Камери відеоспостереження зафіксували молодика у кепці, який ставить під стіл господарську сумку, озирається і йде геть. За кілька секунд пакунок почав диміти, а потім розлетілися ракети.

Дивом ніхто не постраждав. Чоловіка вже нібито упізнав власник кафе. Підозрюють, що це могла бути особиста помста.

Феєрверк у київському ТРЦ

20 липня у кафе торгового центру на вулиці Біломорській у Києві стався вибух. Ніхто не постраждав.

Експерти встановили, що під столом вибухнула салютна установка.

Інцедент розслідують по ч.4 ст. 296 ККУ – Хуліганство.