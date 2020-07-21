У мережі з’явилися фото автобуса, у якому терорист у Луцьку утримує людей.
На кадрах помітно, що транспортний засіб обстріляний, його вікна вибиті.
Після обстрілу на транспортному засобі залишилися отвори від куль.
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Захоплення заручників у Луцьку
У вівторок, 21 липня, у центрі Луцька чоловік відкрив стрілянину, повідомив про мінування автобуса та захоплення заручників.
У поліції повідомили, що у транспортному засобі перебуває 20 людей, але, за даними СБУ, заручників всього 10.
На місце події прибули правоохоронці, вони почали переговори з терористом.
Чоловік назвався Максим Плохой та надіслав вимоги поліції.
Чоловік вимагає уваги ЗМІ, він переговорив з журналістами, щоб ті поширювали його вимоги.
Станом на 14.30 терориста не вдалося знешкодити.
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Джерело: Teza, Волинські новини