У мережі з’явилися фото автобуса, у якому терорист у Луцьку утримує людей.

На кадрах помітно, що транспортний засіб обстріляний, його вікна вибиті.

Після обстрілу на транспортному засобі залишилися отвори від куль.

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Вибиті вікна і отвори від куль: фото автобуса із заручниками в Луцьку / 3 фотографии

Захоплення заручників у Луцьку

У вівторок, 21 липня, у центрі Луцька чоловік відкрив стрілянину, повідомив про мінування автобуса та захоплення заручників.

У поліції повідомили, що у транспортному засобі перебуває 20 людей, але, за даними СБУ, заручників всього 10.

На місце події прибули правоохоронці, вони почали переговори з терористом.

Чоловік назвався Максим Плохой та надіслав вимоги поліції.

Чоловік вимагає уваги ЗМІ, він переговорив з журналістами, щоб ті поширювали його вимоги.

Станом на 14.30 терориста не вдалося знешкодити.

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Джерело: Teza, Волинські новини