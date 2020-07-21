Із салону автобуса, який замінували у Луцьку пролунало кілька пострілів. Правопорушник взяв у заручники близько 20 пасажирів транспорту.

Особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9.25 у поліцію, і представилася ім’ям Максим Плохой. Наразі проводяться переговори зі зловмисником.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Зловмисник викинув з вікна гранату, дійсно був постріл, внаслідок чого розбилося вікно в автобусі. Ми думаємо, що це був він, – зазначив чиновник.

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Всім привіт, з вами кримінальний Луцьк в постріли з автомата з самого ранечку pic.twitter.com/Qmb4PmTBvn — Очі (@HelgaChepel) July 21, 2020

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю. Також він повідомив, що в іншій частині міста є міна, яка повинна здетонувати.

Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв’язуються телефоном.

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