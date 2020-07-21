Захоплення заручників у Луцьку: Кривош заявив, що люди “у поганому стані”

Луцький терорист Максим Кривош заявив, що в захопленому ним автобусі є поранений, вагітна жінка і дитина.

Також він каже, що люди перебувають “у поганому стані”.

Про це чоловік повідомив у телефонній розмові з журналістами телеканалу НТА.

Терорист сказав журналістам, що не звільнить заручників, поки його вимоги не виконають.

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Що вимагає терорист

На Youtube-каналі користувача “Максима Поганого”, який, імовірно, взяв у заручники людей у Луцьку вранці 21 липня, з’явилося відео, на якому озброєний чоловік вітає усіх “з днем антисистеми”.

ЗМІ повідомляли, що зловмисник у своєму Twitter зажадав, щоб найвищі чиновники записали в YouTube заяви про те, що вони терористи в законі.